VIDEO: Met een snorscooter over de A2, deze man doet het

ENSPIJK - Mag je met een snorscooter over de snelweg rijden?

Natuurlijk mag dat niet, maar het gebeurt wel. De bestuurder van een witte scooter is gefilmd op de snelweg A2 in de buurt van knooppunt Deil.

Van de actie is een filmpje gemaakt dat zondag verscheen op de Facebookpagina vkmag. De video is daar al bijna een miljoen keer bekeken. Ook is het filmpje gepubliceerd op Dumpert.

De bestuurder heeft ook geen helm op. In de video is de verbazing te horen van de mensen die het filmpje maken.

De scooter heeft een blauw kenteken en dat betekent dat de maximumsnelheid van deze scooter 25 kilometer per uur zou mogen zijn.