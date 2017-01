Waalbrug A50 Ewijk open en welke straf krijgt een masseur? Dit is vandaag in het nieuws

ARNHEM - De oude Waalbrug open, de uitspraak in een verkrachtingszaak en wat gebeurt er met de voormalige raadszaal in Zevenaar? Dit is het nieuws in Gelderland op dinsdag 24 januari.

Oude Waalbrug open Er is vier jaar aan gewerkt en komende avond en nacht gaat hij eindelijk weer open: de oude Waalbrug in de A50 bij Ewijk. De omvangrijke renovatie begon in 2013, nadat de brug ernaast was geopend. De brug is onder meer verhoogd en ook zijn de tuien verhoogd. Dat zijn de stalen kabels waar de brug aan hangt. Vanavond kan het verkeer 21.00 uur van zuid naar noord over de brug, over een rijstrook. Later vannacht volgen de tweede en de derde rijstrook. Rijkswaterstaat is nog niet klaar bij de bruggen. De komende maanden wordt het aantal rijstroken verbreed van 2x3 naar 2x4. Verkrachtingszaak Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een masseur van Sauna Drôme Putten voor 18 maanden de cel in. Hij zou vorig jaar april een vrouw hebben verkracht tijdens een hamammassage. Hij zou met zijn vingers haar vagina zijn binnengedrongen en ook zou hij zijn geslachtsdeel in haar hand hebben gelegd. Verdachte Egbert V. ontkent dat het zo is gegaan. Zijn advocaat eiste twee weken geleden vrijspraak. Vandaag wordt bekend of de rechtbank daarin meegaat. Zie ook: Masseur moet 18 maanden cel in voor verkrachting tijdens behandeling Vorkje prikken Lekker een biefstukje eten op de plek waar vroeger de gemeentelijke ontwerp-structuurvisie werd bediscussieerd. Het kan straks wellicht in Zevenaar. Door de verhuizing van het gemeentehuis staat het pand aan het Raadhuisplein nu een jaar leeg. De projectontwikkelaar heeft plannen om er een restaurant, supermarkt en appartementen te vestigen. Vanavond mogen inwoners van Zevenaar hun mening laten horen over die plannen.