Joods Apeldoorn beschuldigt Vredesweek van antisemitisme

APELDOORN - Bij een bijeenkomst tijdens de Vredesweek in Apeldoorn zijn ernstige antisemitische uitspraken gedaan. Dat zegt Tom Fürstenberg van Joods Apeldoorn. Hij haalde hard uit naar de organisatie van de Vredesweek en waarschuwde voor het groeiende antisemitisme in Nederland.

Fürstenberg zei dat maandag, bij de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van het Apeldoornsche Bosch. In 1943 werden ruim 1200 Joodse patiënten en verzorgenden van de psychiatrische instelling gedeporteerd naar Auschwitz. Niemand overleefde het.

De herdenking had dit jaar een andere toon dan voorgaande jaren. Fürstenberg waarschuwde voor groeiend antisemitisme in de Nederlandse samenleving. Fürstenberg gaf een voorbeeld van een spreker die tijdens een bijeenkomst in de Vredesweek in Apeldoorn antisemitische uitspraken zou hebben gedaan.

Antisemitische uitspraken

'Ik wist dat die man antisemitische uitspraken deed door te zoeken op internet,' zegt Fürstenberg. De Joodse organisatie heeft nog geprobeerd de bijeenkomst te voorkomen. 'Maar de organisatie van de Vredesweek wilde dat we met elkaar in dialoog zouden gaan.' Fürstenberg woonde de bijeenkomst bij, maar schrok van wat er werd gezegd en schrok ook dat niemand er iets van zei. 'Ik was de enige die bezwaar maakte tegen de ernstig antisemitische uitspraken.'

Het leidde tot een conflict tussen Fürstenberg en de organisatie van de Vredesweek. 'Tom heeft de bijeenkomst anders ervaren dan de andere aanwezigen, als antisemitisch', zegt Eddy Anneveldt, de voorzitter van de groep die de Vredesweek Apeldoorn organiseert.

'Mijn beeld van Joden is er niet beter op geworden'

Fürstenberg citeerde tijdens de herdenking uit een e-mail: 'Door jou is mijn beeld van Joden er niet bepaald beter op geworden', zou voorzitter Eddy Anneveldt hebben geschreven. Anneveldt bevestigt dat het citaat dat Furstenberg aanhaalt door hem is geschreven, maar zegt dat het niet antisemitisch is.

'Tom zette ons neer als leden van Hamas en mensen die niet te vertrouwen zijn. Ik heb het mailcontact toen beëindigd.' Anneveldt hoopt de relatie met de voorzitter van Joods Apeldoorn te herstellen. Er staat een gesprek gepland met Fürstenberg en twee Apeldoornse wethouders. 'Ik hoop dat daarna de kou daarna uit de lucht is.'

Zwijgende Nederlandse meerderheid

Het antisemitisme neemt toe en niet alleen onder moslims, stelt Fürstenberg. 'Ik heb liever een luidruchtige antisemitische Marokkaan dan een zwijgende Nederlandse meerderheid. Die uiten zich zo cru dat ieder weldenkend mens denkt: dat is idioot en dat keuren we af. Het is juist het salonfähige antisemitisme, van die kleine opmerkingen die ingekleed worden als een wolf in schaapskleren, dat is veel gevaarlijker en dat merk ik steeds en steeds vaker.'

Wir haben es nicht gewußt

Waarom kiest hij juist zo'n harde toon bij een herdenkingsbijeenkomst? 'Ik vind het tegenover mezelf en de slachtoffers van destijds hypocriet om hier krokodillentranen te huilen, terwijl we weten dat de haat die hen destijds het leven heeft gekost, in combinatie met de onverschilligheid en passiviteit van de massa die aan de zijlijn stond, gewoon weer terug is.'

'Naderhand zeiden we: Wir haben es nicht gewußt. Ik wil niet mijn kleinkinderen en de volgende generaties onder ogen komen dat ik er niet voor heb gewaarschuwd.'

