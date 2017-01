Coffeeshop trekt zich niks aan van besluit gemeente: 'We doen niets verkeerd'

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Coffeeshop 't Rotterdammertje in Doetinchem is maandagavond open, ondanks dat de shop van de gemeente per direct dicht moet.

Bij de aanvraag van een nieuwe vergunning is er gebruik gemaakt van de Wet Bibob. Daaruit blijkt volgens de gemeente dat er 'een ernstig gevaar' bestaat dat de vergunning van de coffeeshop kan worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. In het besluit van de gemeente Doetinchem staat dat er strafbare feiten zijn gepleegd door iemand met wie de eigenaar van de coffeeshop een 'zakelijk samenwerkingsverband' heeft. Deze persoon zou de Opiumwet hebben overtreden en daar ook twee keer voor zijn veroordeeld. Het zou gaan om de eigenaar van het pand. Meer overlast van friettent De eigenaar van de coffeeshop zegt maandagavond zijn zaak gewoon open te houden totdat de politie die komt sluiten. 'Als ik de deur dicht doe dan beken ik schuld aan iets, en ik doe niets verkeerd', zegt de eigenaar, die naar eigen zeggen 'zeer teleurgesteld' is in de gemeente. Omwonenden van de coffeeshop geven aan nooit overlast te ervaren. 'Er had ook een friettent kunnen zitten. Daar heb je meer overlast van', aldus een omwonende. Zie ook: Coffeeshop is 'ernstig gevaar' en moet à la minute dicht