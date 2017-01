Hans Dorrestijn: 'Ik brak door dankzij Adèle Bloemendaal'

BENNEKOM - 'Adèle Bloemendaal zorgde voor mijn doorbraak,' vertelde cabaretier Hans Dorrestijn uit Bennekom maandagavond bij het tv-programma De Wereld Draait Door.

Adèle Bloemendaal was een Nederlands cabaretière en zangeres. Ze overleed afgelopen zaterdag op 84-jarige leeftijd.

Dorrestijn is nog docent en een jaar of 30 als hij met een map vol liedteksten Adèle Bloemendaal opzoekt in Amsterdam. 'Je hebt talent, maar je bent nog niet rijp. Kom over tien jaar maar terug', zei ze tegen me.

En inderdaad, tien jaar later kiest zij verschillende liedjes uit een nieuwe map met teksten van Hans Dorrestijn en verwerkt deze in haar voorstelling Adèle's Keus.

Een van de nummers van Dorrestijn die Bloemendaal vertolkt is 'De Lelijkheid'.

Meisje met je paardenbek

vol groezelgeel ivoor

Op feestjes wordt geniet genoot

in winkels dringt men voor

Schoonheid is niet wezenlijk

zij vergaat heel snel

Blijvend is de lelijkheid

dus onderhoudt haar wel

Ook bovenstaand nummer 'Vleselijke woning' is geschreven door Hans Dorrestijn.