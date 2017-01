De kinderopvang komt naar je toe in Nijmegen

NIJMEGEN - Stichting Kinderopvang Nijmegen KION gaat oppassen bij de mensen thuis. Deze medewerkers zijn allen geschoold als pedagogisch medewerker, beschikken over kinder-EHBO en hebben ook een verklaring omtrent gedrag.

Binnenkort kunnen ouders op de website van KION profielen bekijken en een oppas uitzoeken.

Het regelen van een oppas kan via een speciale app: de oppasvraag gaat in één bericht naar alle oppassen in de contactlijst. Degene die het eerst reageert, komt langs. 'Zo geregeld', meldt KION.

'Druk is toegenomen'

De Nijmeegse kinderopvangstichting komt met deze vorm van opvang omdat 'op privévlak de druk enorm is toegenomen'. KION kwam eerder al met een flexibele opvangdienst en een maaltijdservice.

KION is de grootste kinderopvangorganisatie in Nijmegen en omgeving met wekelijks ruim 7.500 kinderen in de opvang.