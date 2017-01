Rijbaan weer vrij na ongeluk met vrachtwagens op A15

Foto: archief Omroep Gelderland

DEIL - Op de A15 is bij knooppunt Deil maandag in de avondspits een rijbaan afgesloten. Er is daar een ongeluk gebeurd met vrachtwagens, zo meldt Rijkswaterstaat. Om 19.10 uur is de snelweg weer vrij.

Het ging om een rijbaan in de richting van Gorinchem richting Nijmegen. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Om 18.30 uur stond er een file van 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.