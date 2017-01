Kritisch raadslid verlaat de VVD en gaat zelfstandig verder

EDE - VVD-raadslid en vice-fractievoorzitter Alexander Vos de Wael uit Ede verlaat de partij. Hij gaat verder als raadslid en fractievoorzitter van de fractie Alexander Vos de Wael.

Dat meldt de gemeente Ede.

In een bericht aan de burgemeester schrijft Vos de Wael: 'De fractievoorzitter en de vice-fractievoorzitter verschillen fundamenteel van mening over bepaalde normen en waarden, waardoor niet langer een werkzame relatie mogelijk is.'

Vasthoudend

De kwestie heeft te maken met de vertegenwoordiging van de VVD in de vertrouwenscommissie die is samengesteld voor de nieuw te benoemen burgemeester, meldt de VVD in een verklaring.

Vos de Wael staat bekend als een kritisch en vasthoudend raadslid. Hij stelt vaak raadsvragen en hamert geregeld op de relatie tussen gemeente en inwoners.

Vos de Wael was eerder actief als Statenlid voor de VVD in Gelderland.

