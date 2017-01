'Woningen bij Zevenaar miljoenen minder waard door windmolens'

ANGERLO - De gemeente Zevenaar wil ze niet en de bevolking wil ze ook niet, maar de provincie wil de bouw van 4 windmolens toch doorzetten. In het gebied tussen Angerlo en Loil moeten ze komen. Bewoners voelen zich niet serieus genomen en dienen nu allemaal bezwaren in om de bouw tegen te houden.

Een van hen is de familie Rasing. Ze hebben onder andere een paardenpension. Ook fokken ze en trainen ze sportpaarden. 'Windmolens en paarden gaan gewoon niet samen', legt Ruben Rasing uit. 'Windmolens maken geluid en paarden kunnen daar van schrikken'.

Op de vraag of hij dat ook met onderzoek kan staven, legt hij uit dat er geen Nederlands onderzoek gedaan is. 'Er is wel onderzoek gedaan in Portugal. Uit dat onderzoek blijkt dat windmolens ook trillingen veroorzaken en die trillingen kunnen weer effect hebben op de groei van botten van veulens.'

Schade minimaal 2 miljoen

Niet alleen de familie Rasing is tegen de bouw. Ook Sietske Lycklama à Nijeholt is druk bezig met het schrijven van een zogenoemde zienswijze. 'Wij hebben nu een aantal huizen laten taxeren en we zitten nu al bijna aan de 2 miljoen euro aan waardedaling en dan gaat het om slechts een handjevol woningen.'

Dat is niet het enige waarom ze een bezwaar aantekent. 'We zijn hier komen wonen om de rust, het gaat hier om een landelijk gebied en wij worden totaal niet gehoord', legt ze uit. 'Iedereen doet maar wat, achterkamertjespolitiek en wij zijn de dupe.'

Hoorzitting

Rasing en Lycklama à Nijeholt hopen dat Provinciale Staten het tij keren. In april staat het onderwerp op de agenda. Later is er ook nog een hoorzitting. 'Ik hoop dat de leden van Provinciale Staten beter nadenken dan de gedeputeerde', besluit Lycklama à Nijeholt.

