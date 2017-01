Kinderen vinden sieraden in Huissen

Foto: Facebook/politie Lingewaard

HUISSEN - Wie niet zoekt, vindt van alles. Enkele kinderen stuitten zondag in Huissen op een groot aantal sieraden. De politie denkt dat ze afkomstig zijn van diefstal omdat er de laatste maanden vaak is ingebroken in de stad.

Op Facebook schrijft de politie Lingewaard dat de kinderen hun vondst deden onderaan de dijk langs de Stadsdam, ter hoogte van de bibliotheek. Op foto's zijn onder meer een armband, een ketting en oorbellen te zien. De politie hoopt dat eigenaren van de sieraden ze herkennen en zich melden. Dat kan via een belletje naar 0900-8844 of een persoonlijk bericht op Facebook. Zie ook: Het bericht van de politie Lingewaard op Facebook