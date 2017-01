Plannen voor online register met 80.000 Surinaamse slaven

NIJMEGEN - Een unieke, maar bijna onbereikbare, historische bron wordt straks toegankelijk gemaakt: de Surinaamse slavenregisters. De universiteiten van Nijmegen en Paramaribo willen ongeveer 80.000 mensen, die in de negentiende eeuw tot slaaf zijn gemaakt in Suriname, voor een breed publiek zichtbaar maken.

Met het crowdfunding en citizen science project ‘Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’ beginnen Coen van Galen (Radboud Universiteit) en Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) in Nederland en Suriname met de opbouw van een database voor iedereen.

De slavenregisters zijn uniek in de wereld en volgens onderzoeker Coen van Galen om vele redenen van groot belang: ‘Voor nabestaanden, voor de slavernijdiscussie, voor onderzoek en voor de Nederlandse en Surinaamse geschiedenis.’



De slavenregisters in het Nationaal Archief Suriname zijn de enige archiefbron waarin vrijwel alle slaaf gemaakte mensen in Suriname tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863 zijn te vinden. In totaal gaat het om ongeveer 80.000 mensen.

Beperkt toegankelijk

Slaveneigenaren moesten de mensen die in hun bezit waren registreren, inclusief geboortedatum, de naam van de moeder en veranderingen zoals geboorte, overlijden, vrijlating of verkoop, melaatsheid en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde van mensen in slavernij.



De slavenregisters zijn grotendeels compleet aanwezig in het Nationaal Archief Suriname maar slechts zeer beperkt toegankelijk voor het publiek, omdat ze niet gedigitaliseerd zijn en omdat een index ontbreekt.

Hulp gezocht bij het digitaliseren van de slavenregisters

Met hulp van de Surinaamse en Nederlandse bevolking willen Van Galen en Hassankhan daar nu verandering in brengen. Daarvoor is een bedrag van 25.000 euro nodig, dat met crowdfunding voor 31 maart bij elkaar moet worden gebracht.



Daarnaast wordt ook begonnen met een zogenoemd citizen science project waardoor iedereen mee kan helpen om de scans van de slavenregisters om te zetten naar de online database. Die database zal uiteindelijk beschikbaar zijn voor het publiek via de websites van de Nationale Archieven van Nederland en Suriname.