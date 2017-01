Geen bewijs voor brandstichting in voormalig zwembad Culemborg

CULEMBORG - De politie heeft nog geen bewijs kunnen vinden van brandstichting bij het zwembad in Culemborg dat eind december door brand werd verwoest. Dat bevestigt politiewoordvoerder Paul Koetsier. Het pand was aangekocht door de islamitische gemeenschap Culemborg, die in het pand een moskee wil vestigen.

Toch blijft de politie ervan uitgaan dat de brand in het leegstaande zwembadgebouw is aangestoken. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht met behulp van zogenoemde 'brandhonden' de resten van het verwoeste pand. 'De monsters zijn onderzocht op brandversnellende middelen en die zijn niet aangetroffen', zegt de politiewoordvoerder. Gas en stroom waren afgesloten De politie gaat desondanks nog steeds uit van brandstichting. 'Gas en elektrisch waren afgesloten, dus van een mankement kan geen sprake zijn. Er moet iets zijn geweest, waardoor de brand is ontstaan.' Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Getuigenverklaringen en beeldmateriaal worden nog onderzocht. De politie is ook nog steeds op zoek naar verhalen van mensen die iets hebben gezien of gehoord. Auto's in brand In de nacht dat het zwembadgebouw afbrandde, gingen ook zes auto's in vlammen op. Zie ook: Brandhond ingezet in Culemborg

