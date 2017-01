Sandor van der Heide aan de slag bij De Graafschap

DOETINCHEM - Voetbalclub De Graafschap heeft Sandor van der Heide per direct toegevoegd aan de technische staf.

Hij gaat enkele dagen per week aan de slag bij de Doetinchemse club. De oud-speler van Cambuur is nu trainer van IJsselmeervogels en was in het verleden al de rechterhand van de huidige trainer Henk de Jong, maar hij moest vorig seizoen weg bij Cambuur. Enkele maanden later stapte De Jong op.

Bij de aanstelling van De Jong was er al even sprake van dat Van der Heide mee zou komen, maar dat ketste toen af. Nu gaat hij dus alsnog assisteren bij de Doetinchemse club.