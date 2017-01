GELDERMALSEN - De vlag hing vandaag uit op scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Nadat vorig jaar de afdeling havo/vwo in Culemborg het keurmerk 'excellent' kreeg van de onderwijsinspectie, was het vandaag de beurt aan de vestiging voor vmbo in Geldermalsen, De Lingeborgh. 'Fantastisch', zegt directeur-bestuurder Joost van Rijn op Radio Gelderland.

Alle egards voor het team, meent Van Rijn. 'Het betekent dat De Lingeborgh over een flink aantal jaren bovengemiddeld scoort. Op het vmbo in Geldermalsen blijven weinig kinderen zitten, ze halen een passend diploma, dus ze kunnen er ook echt wat mee en we hebben uitstekende leerlingenbegeleiding. De kinderen voelen zich er thuis.'

'Kom naar onze open dagen'

Of het predicaat voor de vestiging in Geldermalsen extra leerlingen oplevert, kan hij moeilijk inschatten: 'Het is een kwestie van mond-tot-mondreclame. Ik adviseer kinderen op onze open dagen te komen kijken. Kom sfeer proeven. Een kind in groep 8 heeft niks met de term 'excellent'. Het moet zich vooral veilig voelen.'

Van Rijn op Radio Gelderland in gesprek met Frank van Dijk:

ORS Lek en Linge vraagt het keurmerk 'excellent' dit jaar ook aan voor de vmbo-tak in Culemborg. 'We hebben goede resultaten geboekt, maar we zijn afhankelijk van de jury en de onderwijsinspectie', besluit Van Rijn.

