Honderden mensen nemen afscheid van overleden arrestant Bertus de Man

Foto: RTV Utrecht

NIJKERK - Enkele honderden familieleden, vrienden en belangstellenden hebben Bertus de Man maandag naar zijn laatste rustplaats in Nijkerk begeleid. De 30-jarige man overleed vorig weekend, nadat hij in het centrum van Amersfoort was aangehouden door de politie. Over zijn dood ontstond veel commotie.

In een witte koets met daarvoor twee Friese paarden werd de Nijkerker maandag naar zijn laatste rustplaats gebracht. De uitvaartplechtigheid was in de St. Catharinakerk in Nijkerk, meldt RTV Utrecht. Volgens het Openbaar Ministerie is De Man overleden aan een cocaïnevergiftiging. In de loop van deze week worden de definitieve conclusies van de contra-expertise verwacht. Zijn familie betwijfelt de lezing van het Openbaar Ministerie en vermoedt dat de politie buitensporig geweld heeft gebruikt bij de arrestatie. De familie heeft zelf een forensisch patholoog ingeschakeld voor een eigen onderzoek. Onwel in cellencomplex De Man werd vorig weekend staande gehouden voor verdacht rijgedrag. Hij ging ervandoor, maar werd na een achtervolging ingerekend. Hierbij verzette de Nijkerker zich. Niet veel later werd de 30-jarige man onwel in het cellencomplex in Houten. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die avond overleed. Er loopt ook een onderzoek van de Rijksrecherche. In dat onderzoek worden de betrokken agenten gehoord als getuigen. De officier van justitie neemt op basis van het proces-verbaal en het definitieve rapport van het Nederlands Forensisch Instituut een eindbeslissing. Stille tocht Vrijdagavond werd een stille tocht gehouden voor De Man. Er liepen ook leden van motorclub No Surrender mee. Zie ook: Uitvaart overleden arrestant Bertus de Man in Nijkerk (rtvutrecht.nl)

