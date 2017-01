Kippenpoten komen niet snel genoeg: haantje de voorste maakt stampij

Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Een 56-jarige man is maandagmiddag in Nijmegen aangehouden omdat hij een vrouwelijke medewerker van een slagerij in haar buik had geslagen.

Het gebeurde in een zaak aan de Ziekerstraat. De man, een bekende overlastgever in het centrum en vaste klant bij de crisisopvang even verderop, wilde twee kippenpoten bestellen maar er waren wat wachtenden voor hem. Hij begon daarop te schelden. Toen de vrouw achter de balie hem verzocht te vertrekken, ook omdat hij stonk, stompte hij haar in de buik. De man schopte daarna ook stennis op straat en werd aangehouden. De vrouw heeft aangifte gedaan van mishandeling, de man zit vast.