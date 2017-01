Restaurant in oude raadzaal Zevenaar: wat vinden inwoners ervan?

ZEVENAAR - Inwoners van Zevenaar mogen dinsdagavond meepraten over de invulling van het oude gemeentehuis. Het gebouw aan het Raadhuisplein staat inmiddels een jaar leeg. De projectontwikkelaar wil in het pand een supermarkt, restaurant en 20 appartementen realiseren. Maar zijn inwoners het daar ook mee eens?

Door de verhuizing van het gemeentehuis naar de Kerkstraat staat het pand aan het Raadhuisplein nu een jaar leeg. Projectontwikkelaar Solidiam heeft de plannen voor de nieuwe invulling inmiddels uitgewerkt.

'De oude raadzaal blijft staan', zegt projectmanager Dave van der Heijden. 'Dat is een monumentaal gedeelte en dat willen we graag behouden.' De bedoeling is dat in de oude raadzaal het restaurant gevestigd wordt. 'Een lunchroom, restaurant met terras aan het Raadhuisplein.' Ook de muurschildering die sinds de opening van het pand in 1959 een van de wanden versiert, blijft behouden.

Twijfels over supermarkt

Het in de jaren tachtig aangebouwde gedeelte wordt gesloopt. Daar komt nieuwbouw. Ruime appartementen en op de benedenverdieping een supermarkt. Welke supermarkt er nu moet komen, is volgens Van der Heijden nog niet helemaal duidelijk. 'Maar we zijn in gesprek.' Sommige inwoners hebben hun twijfels bij de komst van nog een supermarkt: 'Er zitten er al genoeg hier!' Maar volgens de projectmanager is dat uitgebreid onderzocht en is er zeker wel een markt voor.

Verslaggever Lonneke Gerritsen nam de plannen door met de projectontwikkelaar:

In eerste instantie was het de bedoeling om meerdere modezaken op de locatie te vestigen, maar met zo veel leegstand in het centrum en de komst van een outlet naar Zevenaar zijn die plannen de prullenbak ingegaan.

Meer levendigheid op het plein

De meeste inwoners zijn blij dat er eindelijk iets gedaan wordt met het pand. Een bewoner die vrijwel naast het oude gemeentehuis woont, is enthousiast: 'Als het leeg staat, verloedert het maar. Nu komt er tenminste wat in en komt er vanzelf weer wat meer levendigheid hier op het plein.'

Tijdens de bijeenkomst dinsdagavond geeft de projectontwikkelaar uitleg over de plannen en worden impressies getoond. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Inwoners kunnen vragen stellen en hun mening geven. Deze worden meegenomen bij het besluit over de voorgenomen plannen. In het voorjaar komt hier als het goed is meer duidelijkheid over.