Vanavond of vannacht op pad? Pas op, het is glad

Foto: Archieffoto Omroep Gelderland

ARNHEM - Het KNMI waarschuwt opnieuw voor gladheid. Vanaf vanavond is in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt morgen later in de ochtend.

Voor Gelderland geldt een waarschuwing van 22.00 tot 11.00 uur. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgekondigd. Zie ook: Wat is code geel?