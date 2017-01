Coffeeshop is 'ernstig gevaar' en moet á la minute dicht

foto: ANP

DOETINCHEM - Coffeeshop 't Rotterdammertje in Doetinchem moet per direct dicht. De shop krijgt geen nieuwe vergunning omdat er een 'ernstig gevaar' is voor criminele activiteiten.

Dat zegt de gemeente in een toelichting op de beslissing. Coffeeshops moeten om de vijf jaar een nieuwe vergunning aanvragen. De burgemeester moet die vergunning verlenen. Strafbare feiten Na een integriteitsonderzoek is besloten om de coffeeshop geen nieuwe vergunning te geven. De gemeente zegt daarover letterlijk: 'Dit vanwege een ernstig gevaar dat de coffeeshop gebruikt kan worden voor het plegen van strafbare feiten en/of gebruik van uit strafbare feiten verkregen gelden en/of waardeerbare voordelen.' Op welke gegevens de gemeente zich precies baseert, is niet openbaar. Extra controles Omwonenden worden maandag ook ingelicht. De coffeeshop moet per direct sluiten maar er kan nog wel een juridische procedure worden gestart. Door de sluiting is er nog maar een coffeeshop in Doetinchem. De politie gaat volgens de gemeente extra controleren op straathandel. Coffeeshop 't Rotterdammertje was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.