Stapels papier en sportschoenen: Volkert van der G. in de rechtszaal

AMSTERDAM - Voor de rechtbank in Amsterdam dient vandaag de rechtszaak tegen de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der G. uit Apeldoorn. Het Openbaar Ministerie zegt bewijs te hebben dat Van der G., die op voorwaarden op vrije voeten is, zich niet aan de afspraken houdt.

Het Openbaar Ministerie wil aantonen dat de moordenaar van Pim Fortuyn zijn resocialisatieproces na zijn vrijlating tegenwerkt.

De Apeldoorner verscheen vanochtend in Amsterdam met een grote, zwarte rugtas en op sportschoenen. Met bij zich een dikke ordner met papieren, een laptop, kladblok en vele stapels paperassen.

Hij mag niet praten met de pers. Dat betekent dat journalisten tijdens schorsingen wachten tot Volkert onder begeleiding van de parketpolitie de zaal heeft verlaten. Tijdens de schorsingen laat hij zich niet zien in de gangen en wachtruimtes.

Meer dan 300 vragen

Van der G. las in het openbare deel van de rechtszitting een tien pagina's tellende verklaring voor. Hij ging gedetailleerd in op de aantijgingen van Justitie. Hij meldt onder andere dat de reclassering meer dan 300 vragen heeft gesteld tijdens de gesprekken.

Van der G.: 'Reclassering Nederland heeft mij beloofd dat de gesprekken veilig zijn en de rapportages nooit aan het OM geleverd zouden worden. Daarna werden er ineens opnames van de gesprekken gemaakt, die vervolgens naar het OM gingen.'

'Wal in de sloot'

Veel vragen, weinig hulp, aldus de moordenaar van Pim Fortuyn op 6 mei 2002, waarvoor hij 18 jaar gevangenisstraf kreeg maar in 2014 onder voorwaarden vervroegd werd vrijgelaten. 'De enige hulp die ik van Reclassering Nederland heb gekregen, is hulp van de wal in de sloot', zegt Van der G. 'Het contact met reclassering en het Openbaar Ministerie ervaar ik als buitengewoon onveilig.'

Voorwaarden voor vrijlating

Toen Van der G. op 2 mei 2014 voorwaardelijk vrijkwam, had hij twee derde van zijn gevangenisstraf uitgezeten. Hij moest aan regels voldoen: geen contact hebben met de familie van Fortuyn, ook geen contact hebben met media en meewerken aan de gesprekken met de reclassering. De voorwaarden zijn tot mei 2020 van kracht.

