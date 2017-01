Stroomstoring in Culemborg, Beesd en Tricht voorbij

Archieffoto

CULEMBORG - De stroomstoring in Culemborg en de naastgelegen dorpen Beesd en Tricht is voorbij. In de vier postcodes 4103, 4107, 4153 en 4196 zaten aansluitingen zonder stroom.

De stroomstoring begon rond 13.00 uur en was tegen 16.00 uur opgelost. De oorzaak was een 'spontane storing'. Bij hoeveel klanten de stroom precies was uitgevallen, is niet bekend. Volgens Liander waren het er minder dan 100.