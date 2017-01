Eerste paal in de grond, bouw Duitse Betuweroute begonnen

ZEVENAAR - De Betuweroute wordt na vele jaren doorgetrokken richting Oberhausen. De eerste paal ging afgelopen vrijdag de grond in, meldt vakblad Cobouw. Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn is verantwoordelijk voor de doortrekking.

Het Nederlandse deel loopt van Rotterdam naar Zevenaar en werd tien jaar geleden al opgeleverd. In Duitsland moet nu 73 kilometer spoor komen om de verbinding te voltooien. Dat stuk ligt tussen Emmerich en Oberhausen.

Bijna 25 jaar later

De aanleg kost 1,5 miljard euro. De verwachting is dat het vrachtverkeer naar het Ruhrgebied over het spoor flink gaat toenemen als het project is afgerond. De start in Duitsland begint bijna 25 jaar nadat de eerst wederzijdse afspraken over de spoorverbinding zijn gemaakt. In 2022 moet het project zijn afgerond.

Er is veel te doen geweest om de Betuweroute, omdat de kosten voor de aanleg ruim het dubbele waren van wat er gepland was. Ook waren er twijfels over het rendement van de lijn.

