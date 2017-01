Hardloper Gert-Jan Wassink: 'Mijn moeder was blij dat ik ging sporten'

Wassink in actie voor Nederland tijdens het EK Cross in 2009. Foto: ANP

ARNHEM - Gast op Radio Gelderland was maandag hardloper Gert-Jan Wassink uit Apeldoorn. Rob Kleijs sprak met hem onder meer over het plan van een groot Amerikaans schoenmerk om drie toplopers uit Kenia, Ethiopië en Eritrea dit voorjaar een marathon te laten lopen onder de magische grens van 2 uur.

'Lopen is verslavend', zegt de geboren Achterhoeker Wassink. Hij bleek de snelste loper op zijn middelbare school. 'Ik was een heel druk kind, maar werd rustig van het lopen en kreeg zo mijn gedragsproblemen onder controle. Ik heb respect voor mijn ouders, die hadden veel met mij te stellen. Mijn moeder is blij dat ik ben gaan sporten, want zo kon ik mijn energie kwijt.'

Terug van blessure

Wassink keert terug van een blessure en hoopt in april weer fit te zijn. Zijn focus ligt op oktober, de marathon van Amsterdam. Het wordt zijn tweede officiële marathon. Zijn record staat op 2 uur en ruim 17 minuten. 'Ik wil de komende vier jaar werken aan het verscherpen van mijn tijd naar 2:11, 2:12. Misschien kom ik ooit onder de 2 uur en 11 minuten.'

Luister hier het gesprek tussen Kleijs en Wassink terug:

Hij leeft van zijn sport, werkt in een sportzaak in Apeldoorn en verzorgt clinics. 'Mensen beginnen vaak spontaan met hardlopen, zonder dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Ik zeg altijd: begin met het eind voor ogen. Je moet trainen naar een bepaalde afstand. De meeste lopers hebben alleen een 'aan- en uitknop', maar daar word je niet sneller van. Je moet variëren met je trainingen.'

Breaking2 van Nike

De magische grens van 2 uur op de marathon spreekt tot de verbeelding. Schoenfabrikant Nike presenteerde in december het ambitieuze project Breaking2 en wil daarmee deze lente de grens doorbreken. Het wereldrecord is in handen van Keniaan Dennis Kimetto (2:02'57).

Nike heeft drie atleten uitgekozen die het moeten doen: Eliud Kipchoge, de Keniaanse olympisch kampioen geldt als de beste marathonloper van dit moment. De andere twee zijn Zersenay Tadese uit Eritrea en Ethiopiër Lelisa Desisa. Een van de begeleiders van Breaking2 is Jos Hermens van het hardloopbureau Global Sports Communication in Nijmegen.