Amerika toen en nu; Roosevelt geïnaugureerd, zonder heisa, zonder poespas

De inauguratiespeech van FDR in de tuin van het Witte Huis

WASHINGTON - Het kan verkeren. Amerika heeft na de inauguratie van Donald Trump een roerig weekend vol protesten, rellen en vernielingen achter de rug en een eind aan alle tumult is nog niet in zicht. Hoe anders was dat op 20 januari 1944 toen Franklin D. Roosevelt voor de vierde (!) keer werd geïnaugureerd. Terwijl nu een discussie woedt over de vraag hoe massaal de belangstelling was voor de inauguratie van Trump, was dat bij Roosevelt meteen duidelijk: sober, geen poespas, geen parade, geen festiviteiten. Gewoon wat mensen in de tuin.

De democraat Franklin D. Roosevelt, in de VS misschien wel beter bekend als FDR, was de eerste en laatste president die dat huzarenstukje flikte: vier termijnen op rij. Hij vestigt dit wapenfeit op 7 november 1944 als hij zijn republikeinse tegenkandidaat Dewey verslaat. Het unicum zorgt uiteindelijk ook voor nieuwe wetgeving: in 1951 wordt een wet aangenomen die bepaalt dat voortaan een president maximaal 2 termijnen mag uitzitten. Churchill, Roosevelt en Stalin op de conferentie van Jalta (Foto: archief) Onder Roosevelt namen de VS deel aan de Tweede Wereldoorlog na de Japanse aanval op Pearl Harbor. 'FDR' geldt als de man die de VS door de Tweede Wereldoorlog heeft geloodst, al maakte hij het einde niet meer mee. In zijn laatste termijn maakte Roosevelt in februari 1945, hij was toen al ernstig ziek, de Conferentie van Jalta mee, waar hij met Churchill en Stalin afspraken maakte over het Europa van na de oorlog. Hij stierf 2 maanden later, op 12 april 1945, en werd opgevolgd door zijn vicepresident Harry Truman.