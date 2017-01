'Het was een bizar gezicht'; Janny ziet vlammen uit Porsche slaan

Foto: Janny ten Holt

ARNHEM - Janny ten Holt uit Arnhem was maandagochtend getuige van een enorme vuurzee voor haar appartement. Een Porsche Cayenne was al rijdend in brand gevlogen en precies voor haar woning gestopt. 'Het was een bizar gezicht', blikt ze terug.

In de Porsche, die een nieuwwaarde heeft van bijna een ton, zat een vrouw achter het stuur. Die wist haar wagen nog snel bij een bushalte aan de Westervoortsedijk te parkeren. 'Ze vluchtte daarna snel de auto uit', vertelt Janny. Die had net de rolgordijnen omhoog gehaald in haar appartement op de vijfde verdieping. 'De ene na de ander vlam volgde' De Arnhemse legt uit dat er eerst een grijze wolk uit de auto kwam. Vervolgens ontstond er een vlammenzee. Janny belde direct 112 en mede daardoor was de brandweer snel ter plaatse. Het interieur van de Porsche stond inmiddels volledig in lichterlaaie. 'De ene na de andere vlam volgde', benadrukt Janny, die snel haar mobieltje pakte om alles vast te leggen. Porsche volledig verwoest Ondanks de inspanningen van de brandweer werd de Porsche volledig verwoest. De bestuurster kwam volgens Janny met de schrik vrij. 'Ze stond meters verderop veilig te bellen. Gelukkig!' Foto: Janny ten Holt Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de Porsche afgesleept. Zie ook: Porsche vliegt al rijdend in brand