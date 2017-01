Het Groene Oosten, Seizoen 2, Afl. 3: Back to nature; bushcraft is hip!

ARNHEM - .

Bushcraft instructeur Thijmen Gelens geeft André een korte les in het overleven in de wildernis. Oude technieken zoals huiden looien met de hersenen van dieren worden niet achterwege gelaten! Even helemaal back to basic dus….

Ook weer tijd voor een nieuwe eco-test: ecologische wasmiddelen. Is er een ecologisch wasmiddel als alternatief voor reguliere, milieubelastende wasmiddelen?

En we nemen een kijkje in de keuken van de Arnhemse Bakkerij Tom v. Otterloo die gelooft in lokaal en betrokken ondernemen. De bakkerij is ingericht met lokale meubelpanelen, het meel wordt vervoerd door een lokale fietser en het graan betrekt zoveel mogelijk uit de buurt; bij Louis Dolmans. En Louis zoekt weer naar lokale, uitgestorven graansoorten.

Ook klussen André & Marian er weer flink op los in ‘Van troep naar top.’

Dit en meer zie je dinsdag 24 januari om 18:20 uur in aflevering 3 van Het Groene Oosten op Omroep Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.