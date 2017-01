Deze negen scholen mogen zich vanaf nu excellent noemen

APELDOORN - Negen scholen in Gelderland mogen zich de komende drie jaar 'excellent' noemen. Maar liefst drie daarvan staan in Geldermalsen. Scholen moesten zich voor het predicaat aanmelden bij de onderwijsinspectie. Een excellente school biedt goed onderwijs, maar blinkt ook uit op een ander bepaald gebied.

Deze maandagmorgen kregen alle deelnemende scholen persoonlijk te horen of het predicaat aan hen is toegekend. De predicaten worden feestelijk uitgereikt, door onder meer burgemeesters, wethouders, de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie en de juryvoorzitter.

De Gelderse scholen, variërend van basis tot middelbaar en beroepsonderwijs, zijn:

Margarethaschool, Arnhem

OBS Jan Harmenshof, Geldermalsen

Koningin Julianaschool, Culemborg

Rijdende School, Prinses Beatrix, Geldermalsen

Titus Brandsma, Arentheem College, Velp

ORS Lek en Linge, De Lingeborgh, Geldermalsen

Mondial College, Nijmegen

Helicon VMBO, Nijmegen

Praktijkschool, Apeldoorn

Begeleiding valt in de smaak

In Apeldoorn is het predicaat uitgereikt aan de Praktijkschool Apeldoorn, die daarmee de eerste school in het voortgezet onderwijs met dit keurmerk. Het predicaat werd vanochtend uitgereikt door de Inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs.

Madeleine Schouten van Leerplein 055, de onderwijskoepel waar de praktijkschool onder valt, zegt ontzettend blij te zijn met de erkenning. Wat maakt de school zo goed? 'Vooral de individuele begeleiding die iedere leerling hier krijgt en het eigen programma dat ze kunnen volgen, wist de jury te waarderen', vertelt ze tegen Omroep Gelderland.

Wanneer ben je excellent?

Een excellente school geeft goed onderwijs, maar blinkt ook uit op een ander gebied. Naast onderwijskwaliteit worden ze beoordeeld op bijvoorbeeld extra begeleiding of onderwijs op maat.

De inspecteur-generaal besluit welke scholen het predicaat krijgen, voor de duur van drie jaar. In 2012 werden scholen voor het eerst benoemd tot excellent. In totaal zijn er nu 130 van deze excellente onderwijsinstellingen.

