'Angstige momenten'; zwangere vrouw slaat over de kop op A50 en glijdt 150 meter door

ARNHEM - Op de A50 bij Arnhem-Noord is een auto over de kop geslagen en vervolgens 150 meter doorgegleden. 'Angstige momenten moeten dit zijn geweest', reageert een weginspecteur van Rijkswaterstaat vanaf de plek van het ongeval.

De auto kwam bij knooppunt Waterberg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.

Zwanger

De bestuurster van de personenauto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. Volgens een medewerker van Rijkswaterstaat is de vrouw zwanger.

Rijbaan afgesloten

Als gevolg van het ongeval is de rijbaan in noordelijke richting afgesloten. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg staat rond 11.15 uur 5 kilometer file. De vertraging is meer dan een half uur.