Energieles op basisschool in de race voor innovatieprijs

ARNHEM - Scholen verduurzamen en leerlingen energiebewust maken, dat is in het kort het doel van het jonge bedrijf Slim Opgewekt uit Arnhem. De ondernemers waren genomineerd voor de Young Startup Award, een prijs voor het beste net opgestarte bedrijf. Deze award ging uiteindelijk naar machinefabrikant Lumicks in Amsterdam.

Slim Opgewekt wil schoolgebouwen verduurzamen met zonnepanelen en LED-verlichting. Tegelijk bieden ze ook lespakketten aan die leerlingen energiebewust moeten maken.

Op basisschool De Wijzer in Arnhem geven ze een korte demonstratie. 'Dit spel heet Wat hoort bij Watt?' verklaart Hilde van Dijk van Slim Opgewekt, terwijl leerlingen met twee stekkers in een groot plastic zeil met afbeeldingen prikken. 'Een auto bijvoorbeeld heeft een benzinepomp nodig, en zonnepanelen hebben zon nodig.'

Van Dijk noemt ook andere spellen die haar bedrijf aanbiedt. 'Zet de bliksem naar je hand en de Waterpiano. Het zijn allerlei verschillende manieren om kinderen te laten zien wat energie eigenlijk is, want het is zo onzichtbaar.'

Veel praten, weinig doen

Slim Opgewekt bestaat sinds 2012, maar valt nog binnen de voorwaarden om als jong bedrijf mee te doen voor de Young Startup Award. Inmiddels is het uitgegroeid naar een onderneming met 31 medewerkers. 'We waren altijd aan het praten over duurzaamheid, maar er gebeurde zo weinig. Dus dat willen wij gaan doen.' Inmiddels zijn 82 scholen verduurzaamd.

In het voetbalstadion van FC Twente in Enschede werd maandagavond de winnaar bekendgemaakt. In totaal waren 12 bedrijven in de race voor de award, waar een bedrag van 5.000 euro aan is verbonden.