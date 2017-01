Aflevering 19 - 25 januari 2017

ARNHEM - Deze week zijn we bij T.E.C. uit Tiel waar de wedstrijd tegen Jong Twente niet doorging. De weersomstandigheden lieten voetballen op sportpark De Lok niet toe en dus werd er uitgeweken naar het veld van RKSV Nuenen voor een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke hoofdklasser.

We volgen hoofdtrainer Frits van den Berk en zien T.E.C. eindelijk weer eens winnen.

De Treffers

Gaat hij wel of niet weg bij De Treffers. Cendrino Misidjan staat in de belangstelling van een aantal profclubs die nog tot het einde van de maand de tijd hebben om de verdediger een contract aan te bieden.

Jong Vitesse

Jaap Bosman heeft jarenlang een eigen klussenbedrijf gehad en is al 60 jaar supporter van zijn Vitesse. Er stroomt geel-zwart bloed door de aderen en dus is geen klus hem te veel op sportpark Papendal, waar hij al 30 jaar als vrijwilliger actief is.

FC Lienden

Hij voetbalt nog steeds niet en werken kan alleen parttime. Erik de Kruijk kwam vier maanden geleden op een vervelende manier in botsing met zijn tegenstander. Tijdens de bekerwedstrijd Lienden - AZ was het al na negen minuten afgelopen voor de verdediger. Een gebroken jukbeen en een verbrijzelde oogkas waren het resultaat en daar ondervind hij nog steeds enorme hinder van.