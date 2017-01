Schaatsers zakken geregeld door het ijs, maar grote ongelukken zijn er (nog) niet

ARNHEM - Hoewel het 's nachts nog stevig doorvriest, is op veel plekken het natuurijs nog te zwak om op te schaatsen. Uit het hele land komen meldingen van mensen die door het ijs zakken, maar voor zover bekend leidde dat (nog) niet tot grote ongelukken.

Overdag is het enkele graden boven nul, waardoor er dooi optreedt. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) blijft er dan ook op hameren niet zomaar het ijs op te gaan.

Niet heel druk

Ondanks de waarschuwingen en de inmiddels talrijke zwemlesjes die schaatsers ten deel vielen, zijn nog geen noemenswaardige incidenten gemeld.

De Gelderse veiligheidsregio's, die de inzet van brandweer en ambulance monitoren, zeggen dat de hulpdiensten niet erg druk zijn met schaatsers die door het ijs zakten. Wel haalden de reddingsdiensten bij Elburg afgelopen weekend een drenkeling uit het water, nadat de boot van de man omsloeg.

Laat je informeren

Ramon Kuipers van de schaatsbond: 'We zien dat het op veel plekken in Nederland niet erg koud was, behalve in het oosten van het land. De waarschuwing blijft dan ook van kracht. Ons advies is om je lokaal goed te laten informeren, wanneer je het ijs opgaat.'

Maar juist dat informeren is lastig wanneer het om natuurijs gaat, erkent Kuipers. 'Er is zoveel water in Nederland, dat is niet allemaal te monitoren. Bij lokale ijsclubs kan dit wel, maar daar gaat het vaak over schaatsen op ondergespoten velden of skatebanen. De meren, vaarten en grote plassen in Nederland, daar is het het minst veilig.

Ook bij de KNSB zijn geen grote incidenten gemeld. 'En daar zijn we uiteraard erg blij mee', besluit Kuipers.

