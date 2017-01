Porsche vliegt al rijdend in brand

ARNHEM - Een automobiliste in Arnhem kreeg maandagochtend de schrik van haar leven toen haar Porsche Cayenne plotseling vlam vatte.

De autobrand werd rond 8.45 uur gemeld. De vrouw reed toen op de Badhuisstraat. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon die niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Tijdens het blussen sloegen de vlammen metershoog uit de wagen.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Voor zover bekend is de bestuurster niet gewond geraakt. Haar Porsche, die een nieuwwaarde heeft van bijna een ton, is geborgen door een bergingsbedrijf. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.