Vandaal kotst politiewagen onder

Foto: Politie Zutphen

ZUTPHEN - De politie had dit weekend de handen vol aan een bezopen 35-jarige man. Hij werd zaterdagnacht in Zutphen gearresteerd voor het vernielen van een bloembak en braakte tijdens het ritje naar het bureau meerdere keren in de politiewagen.

Agenten kregen de man uit Zutphen in het vizier dankzij een belletje van twee alerte getuigen. Zij hadden de man een bloembak, die aan een raamkozijn vast zat, kapot zien trappen. Toen de politie hem eenmaal staande wist te houden, weigerde hij medewerking. Tijdens de autorit beledigde hij de agenten constant, en braakte hij de wagen tot overmaat van ramp ook nog onder. Maar daar bleef het niet bij, want bij het fouilleren werd er ook nog een scherpe briefopener aangetroffen. Normaal gesproken een gebruikelijk voorwerp, maar in het horecagebied geldt het als een wapen volgens de Wet Wapens en Munitie.