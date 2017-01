Brandweer rukt uit voor iets te enthousiaste kok

VORDEN - De brandweer is zondagmiddag uitgerukt naar een automatische brandmelding in Vorden. Bij aankomst bleek het te gaan om rookontwikkeling door enthousiaste bak- en braadwerkzaamheden.

De brandweer werd rond 17.00 uur opgepiept voor een automatische brandmelding. Het bleek te komen vanuit een gebouw voor begeleid wonen aan de Zutphenseweg. Aangekomen op bestemming was er geen vuur te bekennen.



Een bewoner was aan het koken waarbij er veel rookontwikkeling ontstond. De brandweer is zonder te blussen weer huiswaarts gekeerd.