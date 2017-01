Schippers opgelucht: Maas na bijna vier weken weer bevaarbaar

NEDERASSELT - De Maas tussen Nederasselt en Sambeek (Noord-Brabant) is sinds maandagmorgen weer bevaarbaar. Om 8.00 uur ging het eerste schip door de sluis bij Grave.

De scheepvaart op de Maas kwam 29 december volledig stil te liggen, nadat een binnenvaarttanker de stuw bij Grave ramde. Daardoor liepen een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal leeg.

Om het waterpeil te verhogen, is achter de kapotte stuw een tijdelijke dam aangelegd.

Opluchting

Maandagochtend gingen de sluisdeuren na bijna een maand weer open. De Combination was het eerste binnenvaartschip dat naar binnen voer.

De schipper, die zand vervoert, was opgelucht. 'We hebben heel veel last gehad van de stremming, want 80 procent van onze vrachten laden we hier', legt hij uit. 'Er was werk genoeg op andere plekken, maar daar hadden we last van de vorst. We hebben dus niet veel zand geladen.'

De Combination gaat door de sluis. Foto: Omroep Gelderland

Het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen is vanaf dinsdag weer volledig beschikbaar voor de binnenvaart, meldde Rijkswaterstaat vrijdag. De herstelwerkzaamheden aan de kapotte stuw gaan nog zeker een halfjaar duren.

