Moordenaar Fortuyn Van der G. voor de rechter

AMSTERDAM - Volkert van der G. uit Apeldoorn moet deze maandag voor de rechtbank van Amsterdam verschijnen. Justitie zegt bewijs te hebben dat de moordenaar van Pim Fortuyn zijn voorwaarden voor vervroegde vrijlating schendt.

Van der Graaf schendt die voorwaarden, omdat hij zijn zogeheten resocialisatieproces tegenwerkt. Hij kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd.

In de verplichte gesprekken bij de reclassering ziet het OM veel tegenwerking. Zo zou hij standaardantwoorden geven en discussies uitlokken. Van der G. bemoeilijkt zo de mogelijkheid in te schatten of hij in de toekomst opnieuw in de fout zou kunnen gaan, denkt justitie.

Het is volgens de rechtbank belangrijk dat Van der G. ook zelf bij zijn proces aanwezig is. Dat lukte vorige week niet, vanwege de grote stroomstoring die Amsterdam trof, en daarbij een verstoorde dienstregeling van het openbaar vervoer. De zaak werd daarom aangehouden.

De zaak begint om 10.00 uur.

