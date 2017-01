Trailer gestolen van transportbedrijf

Foto: REGIO8

BEEK GEM MONTFERLAND - Een trailer van transportbedrijf Rosendaal Transport aan de Matjeskolk in Beek is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen. De politie is op zoek naar getuigen.

De oplegger werd rond 03.00 uur ontvreemd. Het betreft een enkele trailer van het bedrijf uit Montferland. Er is geen volledige truck gestolen. Hoe de trailer is meegenomen en wat de inhoud van de trailer is, is niet bekend.



De politie is op zoek naar getuigen van de diefstal en geeft aan uit te kijken naar een trailer met het nummerbord OK-39-ZV.





Door: Mediapartner REGIO8