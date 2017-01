-12 was het afgelopen nacht!

WAGENINGEN - Koud? Ja, heel koud! Het werd afgelopen nacht op sommige plekken in onze provincie tot wel -12 graden.

Het ijs kon door de kou vannacht weer groeien, tot grote vreugde van de schaatsliefhebber. En hoewel het deze maandag overdag wat in de plus komt, zal het komende nacht opnieuw gaan vriezen.

In Gelderland ligt op veel plaatsen nog sneeuw en volgens Margot Ribbering van MeteoGroup zorgt dat ervoor dat het nét wat kouder werd. Bij meetpunt Deelen werd -10,8 graden gemeten. Maar aan de grond, op de Veluwe bereikte het kwik -11,1 en in de Achterhoek zelfs -12,5 graden.

Luister hier naar Margot Ribbering van MeteoGroup op Radio Gelderland:

Geen sneeuw in de meeste delen van het Rivierengebied, waar het slechts enkele graden vroor. Dat kwam ook omdat daar meer bewolking was. Vandaag zijn er veel wolkenvelden en is er weinig zon. Het gaat dooien, bij een graad of drie.

Een storing komende nacht zorgt voor een beetje neerslag, waardoor het weer glad kan worden op de weg.

Zie ook:

VIDEO: Zo mooi kan schaatsen op natuurijs zijn