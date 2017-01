ARNHEM - In Gelderland geldt sinds zondagavond code geel. Het KNMI gaf de code af, omdat het glad kan zijn op de wegen.

De waarschuwing geldt tot deze ochtend 10.00 uur. De code beperkt zich niet tot Gelderland, maar is voor heel Nederland. In het westen en noordwesten kan ook dichte mist over de weg hangen.

Op diverse plekken in Gelderland werd zondagavond gestrooid.