DRUTEN - Een medewerker van een bezorgdienst heeft het in de nacht van zaterdag op zondag nogal bont gemaakt in Druten.

De man reed met zijn auto negentig kilometer per uur door een woonerf, waar je maar dertig mag. Hij reed ook nog honderddertig kilometer per uur over de Van Heemstraweg.

Zijn rijbewijs is ingenomen en opgestuurd naar de officier van justitie, die gaat beslissen wat ermee gaat gebeuren.