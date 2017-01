'Hier schaatsen is te veel risico'

ARNHEM - IJsliefhebbers konden hun geluk niet op dit weekend. Op veel plaatsen in de provincie Gelderland was de ijslaag dik genoeg en dus trokken duizenden liefhebbers de schaatsen aan. In de loop van zondag werd schaatsen gevaarlijk doordat dooi de ijslaag verzwakte en het gevaarlijk maakte.

Het pad aan de Rijn in Wageningen loopt langs de Nederrijn. Het is een schilderachtig tafereel met een ondergaande roodkleurige zon die het geheel een typisch Hollandse aanblik geeft. De oude steenfabriek en spelende kinderen op het ijs zijn een tafereel waar oud-Hollandse schilders zich door lieten inspireren want de liefde voor het ijs, die zit ons schijnbaar in de genen. 'Ik woon sinds kort pas weer in Nederland nadat ik 25 jaar in het buitenland heb gewoond en gewerkt' vertelt een schaatsliefhebber. 'Hiernaar heb ik soms wel heimwee gehad'. Gevaarlijk ijs is een risico Maar de romantiek van het ijs heeft ook een keerzijde bij dooi. De ijslaag werd in de loop van het weekend zwakker doordat de temperatuur boven het vriespunt uitsteeg. De ijslaag lost dan langzaam op en wordt steeds zwakker waardoor er op veel plaatsen in Gelderland mensen door het ijs zakten. Bij Gabriel Enkelaar kriebelde het al vanaf woensdag. 'Je kunt het beste 's ochtends schaatsen want in de middag treedt er dooi op en dan wordt de ijslaag dunner en daar werd ik zelf dus ook slachtoffer van. Gelukkig kijken er veel mensen naar je om hier en dus stonden er al direct een heel aantal mensen om mij heen die mij wilden helpen maar ik kon er zelf uitkomen.' Weersverwachting voor morgen Komende nacht is de verwachting dat het zes graden onder nul wordt waardoor de ijslaag op sommige delen kan herstellen. Maar overdag komt het kwik wederom boven het vriespunt en dus neemt de ijspret naar verwachting af en zal schaatsen gevaarlijker worden.