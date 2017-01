Maas weer bevaarbaar en Arnhemse nominatie voor prijs: dit is het nieuws van maandag

ARNHEM - De Maas is weer bevaarbaar, het Arnhemse bedrijf dat scholen voorziet van zonnepanelen en led-verlichting is genomineerd voor een prijs en een herdenking in Apeldoorn. Dit is het nieuws van maandag 23 januari.

Weer scheepvaart op de Maas

Het heeft bijna een maand geduurd, maar vanaf maandag is er weer scheepvaart mogelijk op de Maas tussen Sambeek en Grave. Die lag stil, nadat een binnenvaarttanker de stuw bij Nederasselt en Grave ramde. Daardoor liepen een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal leeg. Na wekenlang werk om de schade te herstellen bereikt het water vanochtend weer een peil van 7 meter boven NAP. Daarmee kunnen schepen die nu voor anker liggen worden geschut en verder varen. Overigens duurt het repareren nog maanden.

Slim Opgewekt genomineerd voor prijs

Een prijs van 5000 euro. Die wacht mogelijk op Slim Opgewekt. Dat bedrijf voorziet scholen in heel Nederland van led-verlichting. Slim Opgewekt neemt het op tegen 11 andere jonge bedrijven. De uitreiking is in Enschede. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren 65 scholen duurzamer gemaakt en het betrekt leerlingen nadrukkelijk bij het energiebeleid. Zo worden er energiefeesten georganiseerd en heeft het bedrijf een speciaal bord ontwikkeld waarop kinderen kunnen zien hoeveel energie er geproduceerd en verbruikt wordt.

Herdenking in Apeldoorn

In Apeldoorn worden vanmiddag de ruim 1200 gedeporteerde joodse patiënten van de psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch herdacht. In 1943 zijn ze op de trein naar Auschwitz gezet om nooit meer terug te keren. Naast de herdenking van de bewoners van het Apeldoornsche Bosch, tegenwoordig 's Heerenloo, wil de stichting Joods Apeldoorn overal in Apeldoorn herdenkingssteentjes leggen op trottoirs. 'We willen daarmee de 600 joden uit Apeldoorn herinneren die in de oorlog zijn omgekomen. De bedoeling is om de herdenkingssteentjes voor de deur van hun laatste vrijwillige woonplek te leggen', zegt Tom Fürstenberg van de stichting.