NEC'er Julian von Haacke is wilde haren kwijt

NIJMEGEN - Julian von Haacke verscheen met een nieuwe look op het veld.

De middenvelder van NEC is zijn wilde haren kwijt. "Ja, die zijn eraf. Veel spelers hebben al gezegd dat ik eruit zie als een nieuw mens. Ik wilde eens wat anders proberen."

Von Haacke genoot wel van de manier waarop NEC won van Roda JC. "Het was geen fijne wedstrijd, want het veld was lastig te bespelen. Roda drong aan, maar we hebben geen kans weggegeven en er twee gemaakt. We hebben nu twee keer gewonnen na de winterstop. We weten waar we vandaan komen. We moeten nu rustig blijven en genieten, maar we krijgen nu een zware wedstrijd tegen Feyenoord."