Breinburg vol gemotiveerd voor NEC na mislukken van transfer

NIJMEGEN - Gregor Breinburg rekende op een transfer naar LA Galaxy, maar dat lijkt van de baan.

De aanvoerder van NEC heeft zich verzoend met een langer verblijf in Nijmegen.

"Ik dacht zeker dat het door zou gaan, maar het tweede bod is ook afgeslagen, tot mijn teleurstelling. Dat is het leven, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ik ben sterk en fris genoeg om het hier weer op te pakken. En dat weten ze hier ook. Als het niet nou komt, dan wel in de zomer." Breinburg antwoordde met een uitstekende wedstrijd en twee benutte strafschoppen. "Ja, mijn eerste twee competitiedoelpunten. Eindelijk en waarschijnlijk niet de laatste. Ik voel me superfit en denk dat ik nog meer kan scoren voor NEC. Ik ben er heel blij mee en blij met de drie punten en met de fans die in de loop van dit seizoen toch wel waardering hebben gekregen voor mij." NEC staat negende en dat had niemand verwacht. "Iedereen had ons in het begin afgeschreven. We hadden alle oefenwedstrijden verloren. Maar we zijn moeilijk te verslaan, we zijn een echte vechtmachine."