Zeiknat. Brrr. Door het ijs gezakt

WAGENINGEN - 'Ach, ik ga nog een rondje. Ik zie je zo.' Gabriël Enkelaar uit Wageningen neemt afscheid van zijn vrouw Herma en besluit nog een rondje te schaatsen op het ijs van de nevengeul van de Rijn in Wageningen. Het is 11.30 uur. En opeens gaat het mis.

Kletsnat klimt Enkelaar even later, geholpen door mensen aan de kant de droge wal op. Zijn iPhone doet het nog en een vriendin besluit een filmpje te maken. Leuk voor Facebook.

Op zijn sokken rent hij naar huis. 'Mijn vrouw en ik gaan altijd op vakantie naar Noorwegen en we hebben prima kleding. Al ben je nat, dan krijg je het nog niet snel koud.' Maar zodra hij thuis is, begint hij te rillen als een rietje. 'Ik ben in bad gegaan en mijn vrouw heeft me liefdevol verzorgd.'

Een acceptabel risico

Was hij in paniek? 'Ach, nee. Het is hier ongeveer een meter diep. En je weet dat het kan gebeuren, hè. Zoveel mensen op het ijs, prachtig ijs, maar de zon erop. Ik noem het een acceptabel risico.'

Dit hachelijke avontuur is zeker zijn laatste schaatsrondje deze winter? 'Ben je gek. Tuurlijk niet! Ik ben leraar en donderdag gaan we met de school naar Flevonice in Biddinghuizen. Schaatsen zullen we!'