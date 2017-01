Brandweer schiet vissen in ademnood te hulp

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - De brandweer is zondag druk bezig geweest met het redden van vissen in een vijver aan de Van Wijnbergenlaan in Barneveld.

Brandweerlieden pompten water in de vijver, omdat tientallen vissen zonder zuurstof kwamen te zitten. Foto: Omroep Gelderland Door onbekende oorzaak was het zuurstofgehalte veel te laag. Het waterschap zoekt naar een oplossing.