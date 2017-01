Blaudzun neemt videoclip op in Arnhem

ARNHEM - Het hele weekend is er gedraaid op diverse plaatsen in Arnhem. Binnenkort komt de video van de nieuwe single 'Press On' uit van de bekende singer/songwriter Blaudzun uit Arnhem.

Op verschillende locaties in Arnhem zijn de opnames gemaakt. De Geitenkamp, de Cattepoelseweg en het spoor bij de Westervoortsedijk, maar ook de Blauwe Golven bij de Mandelabrug en de Ronde Weide in park Sonsbeek. Stuk voor stuk bekende hangplekken van jongeren.

Opgroeien

De nieuwe single komt begin maart uit. De videoclip moet al in de eerste week van februari klaar zijn. De clip gaat over het met horten en stoten zelfstandig worden van opgroeiende pubers. Hoewel de clip niet per se autobiografisch wordt, zegt Blaudzun, is het thema wel herkenbaar omdat iedereen tijdens de pubertijd op zoek is naar de eigen identiteit.

Arnhem is mooi

Omdat Blaudzun in Arnhem is opgegroeid, is het logisch om de opnames ook daar te maken. Bovendien heeft Arnhem veel mooie plekken, aldus de zanger. De opnames worden gespeeld door vier jonge acteurs van 13 en 14 jaar oud. Ze komen uit Beuningen, Oosterbeek en natuurlijk Arnhem.

Binnenkort optreden in Arnhem

De zanger kwam zaterdagavond even persoonlijk kijken tijdens opnames op de Stadsblokken aan de overkant van de Rijn. Daar zei hij uit te kijken naar het optreden op 16 maart in poppodium Luxor Live in Arnhem. Speciaal voor dit optreden wordt iedereen die aan de videoclip heeft meegewerkt uitgenodigd.

Press On

Het gaat om het nummer Press On (Monday's Child) van het album Jupiter II. Het nummer staat sinds vandaag op Spotify.

