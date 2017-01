NEC naar negende plaats na 2-0 thuiszege op zwak Roda

NIJMEGEN - NEC is naar de negende plaats gestegen in de eredivisie. Door twee benutte strafschoppen van Gregor Breinburg werd het zwakke Roda JC met 2-0 verslagen in de eigen Goffert.

EINDSTAND 2-0

90. Maar al met al is dit de wedstrijd van Gregor Breinburg met twee benutte strafschoppen.

88. Ali Messaoud maakt zijn debuut nog als invaller voor Kadioglu.

82. Mayi kopt raak, maar er was al gefloten voor een overtreding.

80. Kadioglu haalt nog wat leuke acties uit. Verder gebeurt er weinig meer. Roda lijkt de handdoek te hebben geworpen.

77. Ook Grot gaat naar de kant en Kevin Mayi maakt zijn opwachting.

76. Jordan Larsson was niet echt opvallend bij zijn debuut in de basis. Hij wordt vervangen voor Janio Bikel en Kadioglu gaat rechtsbuiten spelen.

75. Dan scoort Roda toch via Paulissen, maar is het buitenspel. Maar of dat terecht is?

74. NEC blijft achterin moeiteloos overeind, mede dankzij de uitstekende doelman Joris Delle.

70. André Fomitschow heeft bijna succes met een vrije trap, waar Van Leer veel moeite mee heeft.

62. Ondertussen even aandacht voor het nieuwe kapsel van Julian von Haacke, die zijn wilde haren kwijt is.

60. De meezinghit in De Goffert is nu: "Nooit meer naar Limburg."

59. Delle voorkomt met een snelle reflex bij een inzet van Kum.

55. Laag in de hoek mikt Breinburg weer raak vanaf elf meter. De aanvoerder krijgt vervolgens geel, omdat hij zijn shirt uittrekt.

54. Kadioglu wordt aangetikt: weer eens strafschop.

53. Aardige schuiver van Auassar, maar Delle ligt in de goede hoek.

51. Het is na rust voorlopig net zo saai als daarvoor.

46. De wedstrijd wordt weer hervat. Cultspeler Nathan Rutjes was wel op het veld in de rust, maar komt er nog niet in bij Roda.

45. De matige eerste helft zit erop.

38. Een kopbal van Papazoglou belandt op het doel. NEC draagt voetballend helemaal niks meer bij aan deze wedstrijd, maar leidt wel met 1-0.

34. Balverlies Kadioglu. De tiener kan zijn stempel nog niet echt drukken.

33. Roda speelt de bal rond en NEC laat dat toe, want veel gevaar levert het niet op. De Limburgers maakten in achttien wedstrijden slecht acht doelpunten.

30. Mo Rayhi krijgt geel voor een iets te wilde sliding.

27. Gevaarlijke uitbraak via Jay-Roy Grot, maar hij wordt net bijtijds gestuit. In de laatste vijf wedstrijden was de aanvaller goed voor vier doelpunten.

24. Vrije trap Roda op een gevaarlijke plek, maar Auassar schiet in de muur. Toch is Peter Hyballa er niet gerust op, want NEC leunt wel heel erg achterover.

22. Een geweldige wedstrijd is het zeker niet.

19. Jordan Larsson biedt zich heel nadrukkelijk aan bij zijn thuisdebuut voor NEC, maar wordt nog weinig in het spel betrokken. Zijn eerste schot is een prooi voor Van Leer.

17. Het eerste werk voor Joris Delle, een schotje van Papazoglou.

15. Roda dringt wat meer aan, NEC loert op de counter.

7. Breinburg schiet raak, zijn eerste officiële competitiedoelpunt ooit. Hij scoorde tot dusverre alleen maar in de beker.

6. Rayhi wordt gehaakt en scheidsrechter De Graaf geeft een strafschop.

5. De transfer van Gregor Breinburg naar LA Galaxy is nog altijd niet rondgekomen en dus is hij vanmiddag gewoon aanvoerder van NEC.

2e minuut Mo Rayhi schuift de bal net naast.

14.30 We beginnen eraan in De Goffert.

14.26 Vorig seizoen verloor NEC thuis met 2-1 van Roda JC en daardoor liepen de Nijmegenaren de play-offs om Europees voetbal mis. Bij winst vanmiddag doet NEC weer volop mee om die play-offs.

14.21 Het veld wordt nog even geprepareerd.

14.17 Bij de warming up blijkt dat het veld deels in de zon ligt en dat kan nog rare taferelen opleveren.

14.14 Hyballa inspecteert het veld van De Goffert.

14.10 Meerdere vertegenwoordigers van de internationale pers present bij deze wedstrijd.

14.05 Peter Hyballa geeft bij FOX uitleg over Gegenpressung.

13.51 Mascotte Bikkel poseert met enkele jeugdige fans.

13.48 Stadionmanager Theo van Benthem heeft er alles gedaan om de grasmat goed bespeelbaar te krijgen.

13.42 Peter Hyballa kiest voor de aanvallende en voetballende variant tegen Roda, met Ferdi Kadioglu en Jordan Larsson in de basis.

Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; von Haacke, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Grot, Rayhi.

13.35 Er ligt nog een beetje sneeuwbij de Goffert, maar de omstandigheden zijn prima.

13.30 Uit tegen Roda JC won NEC met 1-0 in een hele lelijke wedstrijd. Maar die zege was toen essentieel om afstand te nemen van de degradatiezone. Kevin Mayi was de matchwinner in Limburg.

13.25 De Goffert geeft NEC extra kracht. Er werd dit seizoen alleen verloren tegen PSV (0-4) en koploper Feyenoord (nipte 1-2). De laatste twee thuiswedstrijden won NEC.

13.23 Oud-speler van NEC Arno Arts heeft er alvast zin in, hoewel hij de tactiek van Roda vreest.

13.20 Trainer Peter Hyballa twijfelt iedere week weer. Begint hij met zijn beste voetballers of kiest hij voor kracht en fitheid in zijn basisopstelling, zoals vorige week tegen Willem II. Toen kwam met de entree van Jordan Larsson en Ferdi Kadioglu het voetbal erbij en zo won NEC.