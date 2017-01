LIVEBLOG NEC door strafschop Breinburg op 1-0 tegen Roda

NIJMEGEN - Als NEC vanmiddag thuis wint van Roda JC, stijgen de Nijmegenaren naar het linkerrijtje. In dit LIVEBLOG alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND 1-0

7. Breinburg schiet raak, zijn eerste officiële competitiedoelpunt ooit. Hij scoorde tot dusverre alleen maar in de beker.

6. Rayhi wordt gehaakt en scheidsrechter De Graaf geeft een strafschop.

5. De transfer van Gregor Breinburg naar LA Galaxy is nog altijd niet rondgekomen en dus is hij vanmiddag gewoon aanvoerder van NEC.

2e minuut Mo Rayhi schuift de bal net naast.

14.30 We beginnen eraan in De Goffert.

14.26 Vorig seizoen verloor NEC thuis met 2-1 van Roda JC en daardoor liepen de Nijmegenaren de play-offs om Europees voetbal mis. Bij winst vanmiddag doet NEC weer volop mee om die play-offs.

14.21 Het veld wordt nog even geprepareerd.

14.17 Bij de warming up blijkt dat het veld deels in de zon ligt en dat kan nog rare taferelen opleveren.

14.14 Hyballa inspecteert het veld van De Goffert.

14.10 Meerdere vertegenwoordigers van de internationale pers present bij deze wedstrijd.

14.05 Peter Hyballa geeft bij FOX uitleg over Gegenpressung.

13.51 Mascotte Bikkel poseert met enkele jeugdige fans.

13.48 Stadionmanager Theo van Benthem heeft er alles gedaan om de grasmat goed bespeelbaar te krijgen.

13.42 Peter Hyballa kiest voor de aanvallende en voetballende variant tegen Roda, met Ferdi Kadioglu en Jordan Larsson in de basis.

Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; von Haacke, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Grot, Rayhi.

13.35 Er ligt nog een beetje sneeuwbij de Goffert, maar de omstandigheden zijn prima.

13.30 Uit tegen Roda JC won NEC met 1-0 in een hele lelijke wedstrijd. Maar die zege was toen essentieel om afstand te nemen van de degradatiezone. Kevin Mayi was de matchwinner in Limburg.

13.25 De Goffert geeft NEC extra kracht. Er werd dit seizoen alleen verloren tegen PSV (0-4) en koploper Feyenoord (nipte 1-2). De laatste twee thuiswedstrijden won NEC.

13.23 Oud-speler van NEC Arno Arts heeft er alvast zin in, hoewel hij de tactiek van Roda vreest.

13.20 Trainer Peter Hyballa twijfelt iedere week weer. Begint hij met zijn beste voetballers of kiest hij voor kracht en fitheid in zijn basisopstelling, zoals vorige week tegen Willem II. Toen kwam met de entree van Jordan Larsson en Ferdi Kadioglu het voetbal erbij en zo won NEC.