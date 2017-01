Brrr! Duiken onder het ijs in recreatiegebied Berendonck

Foto: Omroep Gelderland

WIJCHEN - Zo'n 25 duikers springen vandaag in een wak in recreatiegebied Berendonck bij Wijchen. Ze doen mee aan de eerste ijsduik van het jaar, die is georganiseerd door duikteam De Kaaiman.

Een aantal deelnemers probeert hun ijsduikcertificaat te halen. IJsduiken is niet zonder risico. Duikers worden onder het ijs begeleid door een ervaren ijsduiker. Verder communiceren duikers met mensen aan de kant via een lijn en moet iedereen zich houden aan afgesproken noodprocedures. Het was de bedoeling dat de verrichtingen onder het ijs zouden worden gefilmd met een speciale GoPro-camera, maar duikers zijn dit toestel in het water kwijtgeraakt. Naar de actiecamera wordt nu gezocht, zegt verslaggever Steven Ophoff. In het recreatiegebied Berendonck werd voor het laatst onder het ijs gedoken in 2012.